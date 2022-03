GobiMin Inc. a annoncé que M. Hubert Marleau a remis sa démission en tant que directeur de la société à compter du 25 mars 2022. Parallèlement à la démission de M. Hubert Marleau, la société a annoncé que M. Philippe Marleau a été nommé directeur de la société à compter du 25 mars 2022. M. Philippe Marleau est le fils de M. Hubert Marleau. Il est actuellement le chef de la direction de Palos Capital Corporation. Auparavant, Philippe était le directeur général de IOU Financial Inc.