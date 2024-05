GoDaddy Inc. est au service d'un marché d'entrepreneurs, en développant et en fournissant des produits faciles à utiliser dans le cadre d'une solution à guichet unique, ainsi que des conseils personnalisés. La société est au service des petites entreprises, des particuliers, des organisations, des développeurs, des concepteurs et des investisseurs dans les domaines. Les segments de la société comprennent les applications et le commerce (A&C) et la plate-forme de base (Core). Le segment A&C consiste principalement en la vente de produits contenant des logiciels propriétaires, notamment ses produits de création de sites web, ainsi que ses produits de commerce et des solutions tierces de messagerie électronique et de productivité, et en la vente de certains produits lorsqu'ils sont inclus dans des offres groupées de ses produits logiciels propriétaires. Le segment "Core" comprend principalement les ventes d'enregistrements et de renouvellements de domaines, les ventes de domaines sur le marché secondaire, les produits d'hébergement et de sécurité de sites web lorsqu'ils ne sont pas inclus dans des offres groupées de ses produits logiciels propriétaires, ainsi que les ventes de produits ne contenant pas de composant logiciel.

Secteur Services et conseils en informatique