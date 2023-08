Godrej Consumer Products Limited est une entreprise indienne de biens de consommation à rotation rapide. La société est principalement engagée dans la fabrication et la commercialisation de produits de soins personnels, ménagers et capillaires. Ses secteurs géographiques comprennent l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique et autres. Ses marques de soins personnels comprennent Saniter, Cinthol, PAMELAGRANT Beauty, Villeneuve, Millefiori, mitu, purest hygiene et goodness.me. Ses marques de soins à domicile comprennent Good knight, HIT, aer, Stella et Ezee. Ses marques de soins capillaires comprennent DARLING, INECTO, PROFECTIV Mega Growth, Ilicit, ISSUE, nupur, PROFESSIONAL, tcb naturals, renew, Just for Me, ROBY, AFRiCAN PRIDE et nyu. Elle propose une gamme de produits en Inde, qui comprend des insecticides ménagers, des désodorisants, des colorations capillaires et des savons. Ses filiales comprennent Godrej Household Products (Lanka) Pvt. Ltd, Godrej South Africa Proprietary Ltd, Beleza Mozambique LDA, Cosmetica Nacional, Godrej Africa Holdings Limited, Godrej East Africa Holdings Ltd et Deciral SA.

Secteur Produits cosmétiques