Les actions indiennes bondissent de plus de 2% grâce à la reprise des valeurs automobiles et métalliques

L'indice NSE Nifty 50 a grimpé de 2,18 % pour atteindre 16 153,30 à 5 h 17 GMT et le S&P BSE Sensex a augmenté de 2,19 % pour atteindre 53 947,66, après avoir perdu plus de 2,6 % lors de la session précédente en raison des craintes liées à l'inflation.

"Après l'importante baisse d'hier, nous assistons à une sorte de rallye de secours", a déclaré Narendra Solanki, responsable de la recherche sur les actions chez Anand Rathi Investment Services.

"Le marché continuera à rester volatil car les facteurs mondiaux occupent toujours une place centrale et nous sommes également à la fin de la raison des résultats."

Les actions mondiales ont été mises sous pression par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les perspectives de hausses plus importantes des taux d'intérêt pour contenir l'inflation galopante, et la crise de la chaîne d'approvisionnement qui a été aggravée par la politique chinoise du zéro COVID.

Vendredi, les prix des métaux se sont raffermis et les actions asiatiques ont progressé après que la Chine a réduit un taux de prêt clé pour soutenir son économie. [MKTS/GLOB]

À Mumbai, les 50 actions de l'indice Nifty 50 se négociaient à la hausse et presque tous les sous-indices Nifty ont grimpé. L'indice Nifty auto, l'indice realty et l'indice métal ont gagné plus de 3 % chacun.

Parmi les actions individuelles, Ashok Leyland a bondi de plus de 8 % après que le fabricant de camions et d'autobus ait annoncé, tard jeudi, à l'adresse https://bit.ly/3wvARE0, une multiplication par trois de son bénéfice pour le trimestre de mars.

Godrej Consumer Products a chuté de 4,2 % après que le fabricant de produits de soins personnels et ménagers a annoncé https://bit.ly/3Pqzz4q un bénéfice pour le trimestre de mars inférieur aux estimations des analystes.

Le fabricant de produits en acier Welspun Corp a bondi de 10,3 % pour atteindre son plus haut niveau depuis février 2020, après que la société ait remporté une commande d'une valeur de plus de 50 milliards de roupies (644,95 millions de dollars).

One 97 Communications, société mère de la société de paiements numériques Paytm, a augmenté de 2,8 % avant la publication de ses résultats trimestriels.

1 $ = 77,5250 roupies indiennes)