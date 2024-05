Godrej Industries Limited est une société holding. Les secteurs d'activité de la société comprennent les produits chimiques, les aliments pour animaux, les huiles végétales, la promotion immobilière, la finance et les investissements, les produits laitiers, la protection des cultures, l'hôtellerie et d'autres secteurs. Le secteur des produits chimiques comprend la production et la vente de produits oléochimiques et d'agents de surface, tels que les alcools gras, les esters et les cires, la glycérine raffinée, le laurylsulfate de sodium et le lauryléther sulfate de sodium. Le segment de l'alimentation animale comprend la production et la vente d'aliments composés pour le bétail, la volaille, les crevettes et les poissons. Le segment des huiles végétales comprend les activités de traitement et de commerce en vrac d'huiles végétales raffinées et de vanaspati, le commerce international d'huiles végétales et la plantation de palmiers à huile. Le segment de la promotion immobilière comprend les activités de développement et de vente de biens immobiliers, de location, de congé et d'octroi de licences pour des biens immobiliers. Le secteur des finances et des investissements comprend les services financiers et les investissements dans les entreprises associées et autres investissements.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation