Godrej Properties Ltd. a annoncé qu'elle avait acheté une parcelle de 4 acres sur la base d'une vente ferme. Le terrain est situé à Yeshwanthpur, à côté de la route nationale 75, l'un des meilleurs emplacements de Bengaluru. Ce projet est estimé avoir un potentiel de développement d'environ 0,7 million de pieds carrés de surface vendable comprenant principalement des appartements résidentiels haut de gamme de différentes configurations avec un potentiel de revenus estimé à INR 10,000 millions avec la possibilité d'augmenter à INR 12,500 millions sur la base de l'acquisition d'un terrain supplémentaire d'un acre, ce qui en fait une parcelle globale d'environ 5 acres.

Le site est stratégiquement situé avec une grande façade sur la route nationale 75, Yeshwanthpur. La zone offre une infrastructure commerciale et sociale bien développée et se trouve à proximité des stations de métro Goraguntepalya et Peenya, qui permettent d'accéder au Central Business District (CBD) et à d'autres parties de Bengaluru. Le quartier est également relié à l'aéroport international Kempegowda de Bengaluru et à d'autres zones clés de Bengaluru par l'Outer Ring Road Hebbal.