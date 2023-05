L'indien Godrej Properties prévoit une augmentation de 15 % de la valeur des réservations pour l'exercice 2024 après la hausse des bénéfices du quatrième trimestre

Le bénéfice net consolidé de l'entreprise appartenant au groupe Godrej a augmenté à 4,12 milliards de roupies (50,34 millions de dollars), contre 2,60 milliards de roupies un an plus tôt, aidé par de fortes ventes et une demande robuste pour le logement.

La société prévoit des réservations de 140 milliards de roupies pour l'exercice en cours, plus élevées que les 123,32 milliards de roupies de l'exercice 2023, qui ont dépassé ses propres prévisions.

Godrej Properties et d'autres sociétés immobilières telles que Sobha Ltd et Macrotech Developers Ltd ont enregistré des ventes record et une forte croissance des lancements de projets pour le trimestre et l'exercice fiscal, la demande de logements étant restée stable malgré une hausse de 250 points de base des taux d'intérêt débiteurs pour l'ensemble de l'année.

La société de conseil en immobilier Anarock a indiqué dans une note que les ventes dans les sept principales villes du pays ont augmenté de 14 % en glissement annuel au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, en raison d'un désir croissant d'accéder à la propriété.

Une pause dans le cycle de hausse des taux pourrait favoriser la croissance du secteur, frappé par des vagues successives de COVID-19 au cours des trois dernières années.

La société a déclaré que son chiffre d'affaires pour le trimestre avait augmenté de 23,7 % pour atteindre 16,46 milliards de roupies, ajoutant qu'elle lèverait jusqu'à 20 milliards de roupies par le biais de la dette.

Les actions de Godrej Properties ont augmenté de 2 % immédiatement après la publication des résultats, mais sont restées stables depuis. L'action est en hausse de 8,7 % cette année, aux niveaux actuels.

(1 $ = 81,8430 roupies indiennes)