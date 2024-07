goeasy Ltd. est une société basée au Canada, qui fournit des services de crédit-bail et de prêt à taux préférentiel par le biais de ses marques easyhome, easyfinancial et LendCare. Les segments de la société comprennent easyfinancial et easyhome. Le secteur easyfinancial prête des capitaux sous forme de prêts à la consommation non garantis et garantis à des emprunteurs à risque. L'offre de produits d'easyfinancial consiste en des prêts à tempérament non garantis et garantis par des biens immobiliers. Le segment opérationnel LendCare est spécialisé dans le financement des achats des consommateurs dans les catégories des sports motorisés, de l'automobile, de la vente au détail, des soins de santé et de l'amélioration de l'habitat. Le secteur easyhome propose des services de leasing pour le mobilier, les appareils électroménagers et l'électronique, ainsi que des produits de prêt non garantis pour les particuliers. Ses clients peuvent effectuer des transactions en toute transparence grâce à un modèle omnicanal qui comprend des plateformes en ligne et mobiles, plus de 400 points de vente à travers le Canada, et des financements au point de vente offerts dans les secteurs de la vente au détail, des sports motorisés, de l'automobile, de l'amélioration de l'habitat et des soins de santé.