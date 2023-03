Exclusif - Foxconn, fournisseur d'Apple, remporte une commande pour l'AirPod et prévoit une usine de 200 millions de dollars en Inde - source

Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde et assembleur d'environ 70 % des iPhones, deviendra pour la première fois un fournisseur d'AirPods et souligne les efforts déployés par le principal fournisseur d'Apple pour diversifier davantage sa production en dehors de la Chine. Les AirPods sont actuellement fabriqués par une série de fournisseurs chinois.

Selon une source, Foxconn investira plus de 200 millions de dollars dans la nouvelle usine indienne de fabrication d'AirPods, située dans l'État de Telangana, dans le sud de l'Inde. Le montant de la commande d'AirPod n'a pas été précisé dans l'immédiat.

Cette personne, qui a requis l'anonymat car l'affaire n'est pas encore publique, a déclaré que les responsables de Foxconn avaient débattu en interne pendant des mois de l'opportunité d'assembler des AirPods en raison des marges bénéficiaires relativement plus faibles sur la fabrication de l'appareil, mais qu'ils avaient finalement opté pour la conclusion de l'accord afin de "renforcer l'engagement" avec Apple.

"De cette manière, nous avons plus de chances d'obtenir des commandes pour leurs nouveaux produits", a déclaré cette personne.

La décision d'installer la production en Inde a été demandée par Apple, selon la source.

Foxconn est en concurrence avec ses rivaux taïwanais, tels que Wistron Corp et Pegatron Corp, pour obtenir davantage de commandes de la part d'Apple, l'entreprise la plus valorisée au monde.

Une filiale, Foxconn Interconnect Technology Ltd, prévoit de commencer la construction d'une usine de fabrication à Telangana au cours du second semestre de cette année et de commencer la production au plus tôt à la fin de 2024, a déclaré la personne.

Une deuxième personne ayant une connaissance directe de l'affaire, qui a également refusé d'être identifiée car l'affaire n'était pas encore publique, a déclaré que la filiale de Foxconn fabriquera des AirPods en Inde, sans fournir d'autres détails.

Les analystes ont précédemment déclaré qu'Apple avait demandé à des fournisseurs, dont Foxconn, de fabriquer des AirPods en Inde, mais des détails tels que l'ampleur de l'investissement, le calendrier et les fournisseurs qui ont des plans de fabrication dans le pays n'ont pas été divulgués.

Foxconn s'est refusé à tout commentaire. Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Apple et ses principaux fournisseurs ont déplacé leur production hors de Chine, où des restrictions strictes liées au COVID-19 ont disrupté la plus grande usine d'iPhone de Foxconn l'année dernière. Ils cherchent également à éviter que les frictions commerciales croissantes entre la Chine et les États-Unis ne portent atteinte à leur activité.

Foxconn a déclaré mercredi qu'il allait accroître ses investissements en dehors de la Chine pour répondre à la demande des clients et réduire sa dépendance à l'égard de la Chine en matière de production.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si le plan de production de Foxconn aurait un impact sur les fournisseurs actuels de l'AirPod, y compris Luxshare Precision Industry.

Luxshare n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Goertek Inc, un autre fournisseur, a déclaré en novembre qu'un client étranger lui avait demandé de suspendre le travail d'assemblage d'un produit acoustique intelligent, que les analystes ont identifié à l'époque comme étant les AirPods Pro 2, et que la suspension affecterait les revenus à hauteur de 3,3 milliards de yuans (480 millions de dollars).

Goertek n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(1 $ = 6,8864 yuans chinois renminbi)