Gogia Capital Services Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans les services de courtage d'actions et de matières premières. La société fournit des services de courtage d'actions et de matières premières aux entreprises et aux particuliers. Les services de la société comprennent le négoce d'actions, le négoce de devises, le négoce de matières premières, les fonds communs de placement de produits dérivés et le négoce intrajournalier. La société fournit des informations sur les contrats à terme sur les matières premières, ainsi qu'une analyse technique et fondamentale. La société propose une plateforme de négociation qui permet aux investisseurs de négocier en ligne des actions et des produits dérivés. La société propose le logiciel Algo Trading, qui permet d'augmenter les profits et de minimiser les pertes, ainsi que le logiciel Back Office pour le courtage d'actions, de matières premières et de devises. Elle investit également dans des logiciels et des technologies pour la recherche sur les actions et l'analyse technique.