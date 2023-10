Gogo Inc. est un fournisseur de services de connectivité à large bande pour le marché de l'aviation d'affaires. La société propose une suite personnalisable de systèmes de cabine intelligents pour une connectivité intégrée, des divertissements à bord et des solutions vocales. Elle offre à ses clients un ensemble d'équipements intégrés, de produits et de services de connectivité réseau et Internet, ainsi que des capacités d'assistance mondiale. Elle propose des produits et des services par l'intermédiaire d'un portefeuille composé de ses systèmes de bord, de ses services de bord, de l'assistance aux partenaires aéronautiques, de ses services d'ingénierie, de conception et de développement, ainsi que de ses opérations de production. La société a développé trois familles d'antennes ATG, qui fonctionnent toutes par paires et sont montées sur le ventre de l'avion. La société déploie des antennes omnidirectionnelles et des antennes bidirectionnelles, qui aident les clients à utiliser ses réseaux 3G et 4G. La société fournit une gamme de services en vol pour les passagers, les équipages de vol et de cabine et les partenaires de l'aviation.

Secteur Services de télécommunications sans fil