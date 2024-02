Gogolook s'est associé à StoreFront, une filiale de marketing numérique et de services mobiles de la société multinationale de publicité numérique Interspace, pour aider StoreFront à développer sa propre marque de service d'identification de l'appelant "Darekana Block". Les deux entreprises ont collaboré dans le cadre d'un modèle de licence de base de données anti-fraude (Caller Database Solution) et d'exploitation de produit, lançant officiellement aujourd'hui l'application mobile Darekana Block sur le marché japonais. Gogolook est non seulement un membre fondateur de la GASA, qui jette des ponts dans le secteur de la lutte contre la fraude entre l'Asie et des régions telles que l'Europe et l'Amérique, mais elle collabore également avec des unités internationales d'application de la loi telles que la police royale thaïlandaise, la police royale malaisienne, l'agence de police nationale de Taïwan et le centre d'investigation et de coordination de la cybercriminalité des Philippines, se plaçant ainsi à l'avant-garde de la lutte contre les menaces d'escroquerie.

Ce nouveau modèle de coopération étant de plus en plus reconnu par les entreprises japonaises, Gogolook continuera à s'engager avec des partenaires commerciaux locaux sur d'autres marchés asiatiques, voire européens et américains, afin d'aider les entreprises à saisir les opportunités de lutte contre la fraude, d'améliorer la protection des consommateurs et d'avoir un impact positif.