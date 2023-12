Gogoro Inc est une société basée à Taïwan dont l'activité principale est la fourniture de véhicules urbains légers, intelligents et à carburant électrique interchangeable pour le marché de masse. La société propose une plateforme technologique de premier ordre pour les réseaux d'échange de batteries et un écosystème complet de technologies habilitantes pour les véhicules qui fonctionnent avec. L'entreprise a mis en place un réseau d'échange de batteries sur un marché pilote à Taïwan en utilisant le système intelligent de batteries Swap & Go qu'elle a mis au point. La solution globale de l'entreprise repose sur une plateforme technologique intégrée qui comprend des batteries intelligentes spécialement conçues pour l'échange et des stations d'échange de batteries connectées ; un logiciel de réseau basé sur le cloud et des systèmes de gestion de batteries ; la conception, l'ingénierie et la fabrication de smartscooter ePTW ; des groupes motopropulseurs ePTW, des composants intelligents et des kits de développement pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) ; un système d'exploitation piloté par l'IA et une application pour les consommateurs avec connectivité au réseau.

Secteur Produits de récréation