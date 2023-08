GoHealth, Inc. exploite une place de marché d'assurance maladie. Sa plateforme technologique s'appuie sur des algorithmes modernes d'apprentissage automatique alimentés par des données comportementales d'assurance pour réimaginer le processus optimal pour aider les individus à trouver le plan d'assurance santé correspondant à leurs besoins spécifiques. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Medicare-Internal, Medicare-External, Individual and Family Plans (IFP) and Other-Internal, et IFP and Other-External. Les segments Medicare se concentrent sur les ventes de Medicare Advantage, Medicare Supplement, les plans de médicaments sur ordonnance Medicare, et les plans Medicare Special Needs (SNP) pour plusieurs transporteurs. Les segments Medicare internes consistent principalement en la vente de produits et de plans proposant des plans de prospects qualifiés de plusieurs opérateurs. Les agents employés par la société proposent des plans pour les prospects qualifiés sur une base spécifique à la compagnie, ou la vente de produits et de plans par le biais de sa plate-forme en ligne sans l'aide de ses agents, ce qui est appelé do it yourself (DIY).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes