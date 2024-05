Gokak Textiles Limited est une société holding basée en Inde. L'entreprise est active dans le secteur du textile et fabrique des fils de coton, des fils mélangés, des tissus industriels, des serviettes éponge, des t-shirts, des polos, des sous-vêtements et d'autres produits. La filiale de la société est Gokak Power & Energy Limited (GPEL). GPEL est engagée dans la production, la transmission, la distribution et le commerce d'énergie hydroélectrique et d'autres sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. L'entreprise compte deux divisions : la division des usines et la division des tricots. La division tricots se concentre sur la fabrication et la vente de masques en coton et de combinaisons d'équipement de protection individuelle. L'unité fabrique divers produits en bambou, tels que des serviettes, des châles, des couvertures, des draps de lit en coton, des vêtements de dessous, des sacs en toile et autres. Elle vend également des vêtements par l'intermédiaire de son site web de commerce électronique, www.gokaktrends.com. La division des usines est située à Gokak Falls, dans le district de Belgaum, au Karnataka, et l'unité de tricotage est située à Marihal Village, dans le district de Belgaum, au Karnataka.

Secteur Textiles et Cuirs