Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. publie les résultats préliminaires du trafic pour le mois et l'année terminés en avril 2023

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. a publié ses résultats préliminaires pour le mois et l'année terminés en avril 2023. Pour le mois, la compagnie a enregistré 17 545 départs contre 14 889 il y a un an. Le nombre de sièges était de 3 062 000 contre 2 959 000 il y a un an. L'ASK était de 3 293 millions contre 2 927 millions il y a un an. Le RPK était de 2 600 millions contre 2 288 millions il y a un an. Le coefficient de remplissage a été de 78,9 % contre 78,2 % l'année précédente. Le nombre de passagers à bord a été de 2 333 000 contre 1 960 000 il y a un an.



Depuis le début de l'année, la compagnie a enregistré 73 827 départs, contre 63 666 il y a un an. Le nombre de sièges était de 12 870 000 contre 11 133 000 il y a un an. L'ASK était de 14 466 millions contre 13 037 millions il y a un an. Le RPK était de 11 908 millions contre 10 479 millions il y a un an. Le coefficient de remplissage a été de 82,3 % contre 80,4 % l'année précédente. Le nombre de passagers à bord a été de 10 268 000 contre 8 706 000 il y a un an.