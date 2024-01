Gol Linhas Aereas Inteligentes SA est une compagnie aérienne basée au Brésil qui assure le transport aérien régulier de passagers et de fret vers plus de 100 destinations au Brésil, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes et aux États-Unis. La société opère à travers deux segments : Le transport aérien et le programme de fidélisation. Les activités du segment Flight Transportation proviennent de sa filiale Gol Linhas Aereas SA (GLA) pour la fourniture de services de transport aérien. Ce segment comprend GOLLOG, l'activité de transport de fret et de logistique de la société. La société exploite une flotte d'environ 140 avions Boeing 737. Les activités du segment des programmes de fidélisation sont représentées par le programme de fidélisation de la coalition SMILES, qui permet aux clients d'accumuler des miles et d'échanger des billets dans plus de 700 endroits dans le monde.

Secteur Compagnies aériennes