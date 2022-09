La compagnie aérienne brésilienne Gol doit payer 41 millions de dollars pour résoudre les enquêtes sur les pots-de-vin aux États-Unis et au Brésil

La compagnie aérienne brésilienne Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA paiera plus de 41 millions de dollars pour résoudre les enquêtes parallèles sur la corruption menées par les autorités pénales et civiles aux États-Unis et au Brésil, a déclaré jeudi le ministère américain de la Justice.

Gol a conclu un accord de poursuite différée de trois ans avec le ministère de la Justice dans le cadre d'une information criminelle déposée dans le Maryland, accusant la société de conspiration pour violer la législation anti-corruption, a déclaré le ministère dans un communiqué.

La société paiera une amende pénale de 17 millions de dollars, a déclaré le ministère de la Justice. Gol paiera également environ 24,5 millions de dollars sur deux ans dans le cadre de la résolution d'une enquête parallèle menée par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), a ajouté le département.

"Gol a versé des millions de dollars en pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers au Brésil en échange de l'adoption de lois avantageuses pour la compagnie aérienne", a déclaré le procureur général adjoint Kenneth Polite de la division criminelle du ministère de la Justice.

"La compagnie a conclu des contrats frauduleux avec des fournisseurs tiers dans le but de générer et de dissimuler les fonds nécessaires pour perpétrer cette conduite criminelle, puis a faussement enregistré les paiements fictifs dans ses propres livres", a ajouté le fonctionnaire.

Entre 2012 et 2013, la société a conspiré pour proposer et payer environ 3,8 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers au Brésil, a déclaré le ministère de la Justice, citant des documents judiciaires.

La SEC a déclaré que Gol aurait dû payer plus de 87 millions de dollars pour régler les accusations criminelles. Toutefois, en raison de la situation financière de la société et de son incapacité à payer les amendes dans leur intégralité, la SEC et le ministère de la Justice ont renoncé au paiement de la totalité des obligations de paiement de Gol, à l'exception de 24,5 millions de dollars et de 17 millions de dollars, respectivement, a-t-il déclaré.

La société a accepté d'améliorer son programme de conformité et de coopérer à toute enquête en cours ou future, a ajouté le ministère de la Justice.

Fin juillet, la société a annoncé une perte nette abrupte au deuxième trimestre, principalement due aux variations de change.

Elle a également fourni de nouvelles prévisions pour 2022 afin de refléter les fréquentes augmentations du prix du kérosène et les effets de répercussion sur les tarifs, abaissant ses perspectives pour des paramètres clés tels que la marge EBITDA et le coefficient de remplissage, mais augmentant ses prévisions de revenus.