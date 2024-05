Golan Plastic Products Ltd est une société basée en Israël, active dans le secteur des plastiques. La société est spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de tuyaux PEX en polyéthylène réticulé sous le nom commercial de PEXGOL ; de tuyaux multicouches (PEX/Al/PEX) sous le nom commercial de MULTYGOL ; de tuyaux multicouches EVOH avec couche barrière EVOH et de tuyaux PE-RT. Elle fabrique des tuyaux PEX de 250 mm à 630 mm de diamètre. Elle dispose d'une gamme de diamètres pour diverses applications. Les tubes de petit diamètre sont utilisés pour les bâtiments, le chauffage par le sol, les radiateurs et les installations sanitaires, les tubes de diamètre moyen sont utilisés pour le chauffage régional et les systèmes d'eau, le transport de gaz, les eaux usées, les infrastructures et l'industrie et les tubes de grand diamètre sont utilisés pour les eaux usées, les boues, les infrastructures, le transport de solides et de liquides dans l'industrie lourde et dans l'industrie chimique.

Secteur Fournitures de construction et installation