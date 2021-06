Approbation de l'ensemble des résolutions

Distribution d'un dividende de 0,04 € par action

Renouvellement de l'autorisation d'opérer sur ses propres titres

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, s'est tenue aujourd'hui, le 29 juin 2021 à 9 heures à huis clos par vidéoconférence.

Trois actionnaires présents ou représentés, représentant 2 221 200 actions et 4 441 850 droits de vote ont participé à cette assemblée générale. Aucun actionnaire n'a voté par correspondance et un actionnaire a donné pouvoir au Président.

L'ensemble des résolutions mises à l'ordre du jour a été adopté, en particulier :

l'affectation du résultat de l'exercice, conduisant la société à distribuer le 16 juillet 2021 un dividende de 0,04 € par action au titre de l'exercice 2020 ;

le renouvellement de l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'opérer sur les propres titres de la société.

Patrick Schein, Président de Gold by Gold, remercie l'ensemble des actionnaires et administrateurs pour leur participation à cette assemblée générale et pour leur soutien exprimé dans le cadre du vote favorable des résolutions mises à l'ordre du jour.

Rappel des résolutions

Première résolution : Approbation des comptes annuels ; Deuxième résolution : Affectation du résultat ; Troisième résolution : Approbation des comptes consolidés ; Quatrième résolution : Approbation des dépenses somptuaires et des frais non déductibles ; Cinquième résolution : Conventions réglementées ; Sixième résolution : Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs ; Septième résolution : Autorisation d'opérer sur ses propres titres ; Huitième résolution : Pouvoirs pour les formalités.

Résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital social au 29 juin 2021 : 2 694 462

Nombre d'actions disposant du droit de vote : 2 686 986

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 3

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 2 221 200

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 4 441 850

Quorum général atteint : 2 221 200 soit 82,67% des 2 686 986 actions ayant le droit de participer au vote

Votes par résolution :

Résolution Total des voix exprimées Nombre d'actions Proportion du capital représenté Résultat des votes Voix favorables Voix défavorables Abstention En nombre % des voix exprimées En nombre % des voix exprimées En nombre % des voix exprimées Première 4.441.850 2.221.200 82,67% 4.441.850 100% 0 0% 0 0% Deuxième 4.441.850 2.221.200 82,67% 4.441.850 100% 0 0% 0 0% Troisième 4.441.850 2.221.200 82,67% 4.441.850 100% 0 0% 0 0% Quatrième 4.441.850 2.221.200 82,67% 4.441.850 100% 0 0% 0 0% Cinquième 4.441.850 2.221.200 82,67% 4.441.850 100% 0 0% 0 0% Sixième 4.441.850 2.221.200 82,67% 4.441.850 100% 0 0% 0 0% Septième 4.441.850 2.221.200 82,67% 4.441.850 100% 0 0% 0 0% Huitième 4.441.850 2.221.200 82,67% 4.441.850 100% 0 0% 0 0%

A propos de Gold by Gold

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d'un modèle totalement intégré et maitrise l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu'à leur affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.

> Division Négoce & Affinage : négoce international d'Or primaire entre des mines et collecteurs d'Or basés dans différents pays d'Amérique du Sud et l'Europe et affinage de l'Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs spécialisés ;

> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l'Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site GoldbyGold.com lancé en 2010.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur Euronext Growth à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining.

Pour plus d'informations: www.GoldbyGold-groupe.com.

Contacts

Gold by Gold

Patrick Schein

Président

Tél. : 01 53 65 12 30

bourse@goldbygold.com Genesta Finance

Hervé Guyot

Listing sponsor

Tél. : 01 45 63 68 60

hguyot@genesta-finance.com Actus Finance

Mathieu Omnes

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Actus Finance

Nicolas Bouchez

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZ2eZsaZaWjGmm9waZ6bbpVmbZuWmJHKmpbJyGKbl8uWmJ1kl2dmm53KZm9qnmVm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69900-gbg_cp_compte-rendu-ago-29062021_29062021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews