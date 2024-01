Gold Hunter Resources Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada, qui se consacre à l'exploration minière et à l'acquisition de propriétés minières au Canada. Les projets de la société comprennent Cameron Lake East et Rambler and Tilt Cove. Le projet Cameron Lake East consiste en 18 titres miniers couvrant une superficie de 11 184 acres, à environ 75 kilomètres (km) au sud-est de la ville de Kenora, dans la division minière de Kenora, en Ontario. La propriété est située à l'extrémité ouest de la ceinture archéenne tardive de Savant Lake-Crow Lake, dans la sous-province de Wabigoon occidentale de la province du Supérieur, dans le nord-ouest de l'Ontario. Le projet Rambler comprend cinq claims pour un total de 3 800 hectares (ha). Le projet Tilt Cove comprend trois titres miniers pour un total de 1 300 hectares. Le projet est situé dans l'axe de la mine Tilt Cove, historiquement en production, avec une minéralisation de sulfures massifs en affleurement.

Secteur Or