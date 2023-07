Gold Hunter Resources Inc. est une société canadienne qui s'occupe principalement de l'acquisition, de l'exploration et du développement de l'exploration minière et de l'acquisition d'actifs de propriétés minières. La société se concentre sur la localisation et le développement de propriétés de métaux précieux et de base et mène des programmes d'exploration sur son projet Cameron Lake East, situé dans la région du lac Rowan de la division minière de Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario, à 75 km au sud-est de la ville de Kenora, et sur ses projets Rambler et Tilt Cove, situés à Terre-Neuve-et-Labrador. La propriété est située à l'extrémité ouest de la ceinture de Savant Lake-Crow Lake, datant de l'archéen tardif, dans la sous-province de Wabigoon Ouest de la province supérieure, dans le nord-ouest de l'Ontario. Le projet Cameron Lake East se compose d'environ 18 claims miniers couvrant une superficie de 11 184 acres. Le projet Rambler se compose de cinq claims pour un total de 3 800 hectares (ha). Le projet Tilt Cove se compose de trois claims miniers pour un total de 1 300 ha.

Secteur Or