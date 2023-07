Gold Lion Resources Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration minière en Colombie-Britannique, au Canada et en Idaho, aux États-Unis. Elle détient des intérêts dans des propriétés, notamment la propriété Orogrande Sud, la propriété Erikson Ridge, la propriété Cuteye et la propriété Fairview. La propriété South Orogrande est située à environ 22 kilomètres (km) au sud-ouest d'Elk City, en Idaho. La propriété aurifère Erickson Ridge est située à 10 km au nord-ouest d'Elk City, Idaho. La propriété Cuteye comprend les blocs de claims Mister Jay, Lady Jane, Lama et Missus Jay, à environ 25 km au sud-ouest de Glenora, en Colombie-Britannique. La propriété Fairview est située dans la division minière de Kamloops, en Colombie-Britannique, à environ 22 km à l'est de la ville de Cache Creek et à 45 km à l'ouest de la ville de Kamloops. La propriété comprend deux tenures minières totalisant plus de 2 574,29 hectares.

Secteur Exploitations minières et métallurgie