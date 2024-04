Gold'n Futures Mineral Corp. est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition, l'avancement et le développement de propriétés canadiennes à fort potentiel dans le domaine des métaux précieux. Les projets de la société comprennent Hercules Gold, Brady Gold et Handcamp. Le projet Hercules Gold est une propriété de 10 052 hectares (ha) située à environ 210 kilomètres (km) au nord-est de Thunder Bay, en Ontario, dans les cantons d'Elmhirst et de Rickaby, au sein de la municipalité de Greenstone, dans le district minier de Thunder Bay North. La propriété se trouve dans une ceinture de roches vertes archéennes. Le projet aurifère Brady est situé à environ 50 km au sud de la ville de Grand Falls, Windsor, dans le centre de Terre-Neuve, et à environ 4 km à l'ouest du projet aurifère Queensway South de la Newfound Gold Corp. La propriété Handcamp est située dans le centre de Terre-Neuve, à plus de 13 km au sud de la ville de South Brook et à environ 1 km à l'est de la route transcanadienne.

Secteur Or