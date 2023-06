Gold Resource Corporation a annoncé que Joe Driscoll, administrateur indépendant du conseil d'administration, a démissionné du conseil, avec effet immédiat, afin de consacrer plus de temps à d'autres intérêts personnels et professionnels. Le comité de nomination et de gouvernance commencera à chercher un candidat approprié à nommer au conseil d'administration pour combler la vacance créée par la démission de M. Driscoll.