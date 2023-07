Gold Resource Corporation annonce ses résultats de production pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Gold Resource Corporation a publié ses résultats de production pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le trimestre, le total des tonnes broyées de la société était de 113 511 contre 128 884 il y a un an. La production d'or s'est élevée à 4 287 onces, contre 8 746 onces l'année précédente. L'argent s'est élevé à 274 257 onces contre 231 622 onces il y a un an. Le cuivre s'élevait à 326 tonnes contre 286 tonnes il y a un an. Le plomb était de 1 317 tonnes contre 1 755 tonnes il y a un an. Le zinc s'est élevé à 3 141 tonnes contre 3 590 tonnes il y a un an.



Pour le trimestre, le nombre total de tonnes broyées par la société était de 230 232 contre 264 685 il y a un an. L'or était de 10 795 onces contre 17 127 onces il y a un an. L'argent était de 569 072 onces contre 497 029 onces il y a un an. Le cuivre s'élevait à 659 tonnes contre 694 tonnes il y a un an. Le plomb était de 2 734 tonnes contre 3 394 tonnes il y a un an. Le zinc s'est élevé à 6 201 tonnes contre 7 949 tonnes il y a un an.