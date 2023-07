Gold Resource Corporation est un producteur, développeur et explorateur d'or et d'argent dont les activités sont centrées sur la mine d'or Don David à Oaxaca, au Mexique. La société se concentre sur son infrastructure existante et sa position foncière autour de la mine à Oaxaca, au Mexique, et sur le développement du projet Back Forty dans le Michigan, aux États-Unis. Le projet Back Forty contient un gisement de sulfures massifs volcanogènes polymétalliques (or, argent, cuivre, plomb et zinc). À la mine d'or Don David, la société détient 100 % des intérêts dans six propriétés, dont deux propriétés en phase de production et quatre propriétés en phase d'exploration, situées à Oaxaca, au Mexique, le long du corridor structural de San Jose, qui s'étend sur 55 kilomètres. Ses deux propriétés en phase de production comprennent les mines Arista et Alta Gracia. Le projet Alta Gracia est situé à environ 20 kilomètres au nord-est du village de San Pedro Totalapam. Ses quatre propriétés d'exploration sont les propriétés Margaritas, Chamizo, Fuego et Rey.

Secteur Sociétés minières intégrées