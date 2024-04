Gold Road Resources Limited est une société australienne qui exploite des mines par l'intermédiaire d'une coentreprise18, vend de l'or et fait de la prospection minière. Les secteurs d'activité de la société sont l'exploitation, l'exploration et l'investissement. Le secteur de l'exploration englobe toutes les activités d'exploration minière, y compris toutes les concessions en coentreprise. Le secteur de l'investissement comprend les activités liées aux investissements en titres de participation. Les projets de la société comprennent la mine d'or de Gruyère et l'autoroute de l'or. La mine d'or de Gruyere est située à environ 1 200 kilomètres au nord-est de Perth, dans les champs aurifères du nord-est de l'Australie occidentale. Il s'agit d'une coentreprise à parts égales entre Gold Road et Gruyere Mining Company Pty Ltd. La Golden Highway est située à seulement 25 kilomètres à l'ouest de la mine d'or de Gruyere, sur le côté ouest de la ceinture de roches vertes de Yamarna. Elle détient environ plus de 18 000 kilomètres carrés de terrains d'exploration en Australie occidentale, en Australie méridionale et dans le Queensland.

Secteur Or