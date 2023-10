Gold Royalty Corp. est une société de redevances axée sur l'or. La société est engagée dans l'acquisition de redevances et de flux miniers axés sur l'or. La société propose des solutions de financement à l'industrie des métaux et des mines. La société se concentre sur l'acquisition de redevances, de flux et d'intérêts similaires sur des mines et des projets à différents stades du cycle de vie des mines afin de constituer un portefeuille équilibré proposant une croissance à court, moyen et long terme de la valeur d'actif net sous-jacente par action. Le portefeuille diversifié de la société se compose de plus de 190 redevances situées dans des juridictions minières à travers les Amériques. Son portefeuille diversifié se compose de redevances sur le rendement net de fonderie de propriétés aurifères situées dans les Amériques.

Secteur Métaux et minéraux précieux