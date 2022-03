Gold Springs Resource annonce l'objectif de forage 2022 pour la cible 'White Point'.

Gold Springs Resource Corp. a présenté ses plans de forage 2022 pour la cible "White Point", située dans la partie Nevada du grand projet Gold Springs de 8000 ha situé aux Etats-Unis (Nevada-Utah). "White Point" est situé dans la partie nord-ouest de la propriété, à 400 mètres à l'ouest de la ressource existante Grey Eagle. La cible White Point est une zone de 200 mètres de large de veines en feuillets qui est exposée sur 300 mètres le long de sa tendance nord-sud. Le forage a permis de tracer la minéralisation aurifère sur 250 mètres le long de l'axe nord-sud et reste ouvert au nord et au sud où l'or a été tracé sous la couverture post-minérale dans les trous WP-21- 003 et WP-21-004. Ce contexte est similaire à celui de Grey Eagle où la majeure partie de la ressource est située sous la couverture post-minérale. Le programme de forage 2022 cherchera à développer une ressource initiale à White Point en forant pour des extensions au nord et au sud, ainsi qu'en testant pour des systèmes parallèles potentiels, car les travaux historiques sont dispersés sur 500 mètres au nord.