Des Guatémaltèques appelés à se prononcer sur un projet minier canadien

ASUNCION MITA (awp/afp) - Plus de 28.000 Guatémaltèques de la municipalité d'Asunción Mita, à la frontière avec le Salvador, sont appelés dimanche à se prononcer sur le projet d'extraction d'or et d'argent d'une société minière canadienne, accusée par les écologistes de polluer l'environnement.

Six centres de vote sont ouverts jusqu'à 17H00 (23h00 GMT) pour cette consultation convoquée par les autorités locales sur le projet minier Cerro Blanco, propriété du groupe Bluestone Resources.

"Nous n'avons pas identifié d'irrégularités majeures", a déclaré Omar Torres, du collectif environnemental Mesa Nacional. Une dizaine d'organisations observent le vote.

Bluestone Resources a racheté le projet Cerro Blanco à la société minière canadienne Goldcorp en 2017 pour 18 millions USD plus des actions valorisées à environ 9,9 pc du capital de Bluestone.

Les membres de l'Église catholique locale et des organisations environnementales s'opposent fermement au projet Cerro Blanco au motif qu'il risque de polluer l'eau et les forêts de la région.

Des localités au Guatemala et au Salvador ont fait part de leur inquiétude quant à une éventuelle contamination des eaux partagées par les deux pays via la lagune Güija et la rivière Lempa, la principale source d'eau qui alimente San Salvador, la capitale salvadorienne.

La rivière Lempa, qui prend sa source au Guatemala, dessert des milliers de paysans guatémaltèques et salvadoriens. De plus, des dizaines de pêcheurs du lagon craignent une pénurie ou une disparition du poisson.

La principale source d'inquiétude porte sur l'exploitation minière à ciel ouvert qui nécessite du cyanure pour séparer les métaux précieux.

Le responsable environnemental de la mine, Fredy García, a rejeté ces craintes, assurant à l'AFP que l'entreprise dispose d'usines de traitement pour éliminer les déchets toxiques avant de rejeter des liquides dans la rivière Ostua, un affluent de la lagune Güija et de la rivière Lempa.

