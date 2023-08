Golden Agri-Resources Ltd est une société agro-industrielle entièrement intégrée qui se concentre sur la production et la distribution de produits à base de palmier à huile. Les activités de la société comprennent la culture et la récolte de palmiers à huile, l'extraction des régimes de fruits frais en huile de palme brute et en palmiste, la transformation en produits à valeur ajoutée, tels que l'huile de cuisson, la margarine, le shortening, le biodiesel et les produits oléochimiques, et la commercialisation de produits à base de palme dans le monde entier. Elle est également engagée dans la production, la transformation, l'emballage et la commercialisation de produits à base d'huile de palme et d'autres huiles végétales, y compris les produits oléochimiques, les graisses de spécialité, le biodiesel et les huiles comestibles raffinées pour les entreprises et les consommateurs. Ses produits et services comprennent les produits de consommation, les services alimentaires, les produits oléochimiques, les biocarburants, le transport maritime et la logistique, le sucre, les semences et les innovations en matière d'alimentation et de nutrition. Elle possède également des activités complémentaires, telles que les produits à base de soja en Chine, les produits à base de tournesol en Inde et les activités liées au sucre.

Secteur Transformation des aliments