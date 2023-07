Golden Crest Education & Services Ltd est une société basée en Inde, qui est engagée dans les activités d'éducation, de conseil et d'autres services connexes. La société fournit divers services de conseil, tels que le conseil en opérations, le conseil en stratégie, le conseil en ressources humaines, le conseil en éducation aux établissements d'enseignement pour la création, le développement, la promotion de l'apprentissage en ligne, le commerce en ligne, l'éducation en ligne, les centres techniques et non techniques, et d'autres services connexes de l'éducation. Elle fournit également des services de gestion d'entreprise, de gestion commerciale, de gestion de projet, de gestion et de services de secrétariat, de conseillers juridiques et de recherche d'actions.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers