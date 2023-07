Golden Entertainment, Inc. possède et exploite une plateforme de divertissement diversifiée. Le portefeuille de la société se compose d'actifs liés aux jeux et à l'hôtellerie qui se concentrent sur les casinos, les tavernes de marque et les opérations de jeux distribués. La société possède et exploite des établissements de jeux dans trois divisions : les centres de villégiature et les casinos, les pubs et les tavernes, et les jeux distribués. La société exploite plus de 15 800 machines à sous, plus de 100 jeux de table et plus de 6 000 chambres d'hôtel. Golden Entertainment possède huit casinos dans le sud du Nevada et 65 tavernes dans le Nevada. Par le biais de ses opérations de jeux distribués au Nevada et au Montana, la société exploite des appareils de jeux vidéo dans près de 1 000 lieux. Les opérations de jeux distribués de la société impliquent l'installation, la maintenance et l'exploitation de machines à sous et d'appareils de divertissement dans des lieux tiers autres que des casinos, tels que des restaurants, des bars, des tavernes, des dépanneurs, des magasins d'alcool et des épiceries dans le Nevada et le Montana.

Secteur Casinos et jeux