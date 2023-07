Golden Lake Exploration Inc. est une petite société d'exploration minière basée au Canada. Les principales activités commerciales de la société comprennent l'acquisition et l'exploration de propriétés minières. La propriété Jewel Ridge est située à l'extrémité sud de la tendance Battle Mountain-Eureka du Nevada. La propriété Jewel Ridge comprend 96 concessions minières filoniennes non brevetées et 30 concessions brevetées couvrant environ 728 hectares (1 800 acres) et contient des mines d'or. Le projet Copperview comprend 28 blocs de revendications totalisant 27 927 hectares et est situé dans le centre-sud de la Colombie-Britannique. La propriété Conglin Creek Copper est située en Colombie-Britannique, au Canada. La propriété du lac Deadman est contiguë au projet Copperview de la société.

Secteur Sociétés minières intégrées