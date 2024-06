Golden Metal Resources PLC est une société d'exploration de métaux basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur l'exploration et le développement de métaux critiques et précieux. Les projets de la société comprennent le projet Pilot Mountain, le projet Kibby Basin, le projet Golconda Summit, le projet Stonewall et le projet Garfield. Le projet Pilot Mountain est situé à 200 kilomètres au sud-est de Reno et à 20 kilomètres à l'est de Mina, au Nevada. Le projet Kibby Basin est situé à environ 5 km au sud-ouest du projet phare Pilot Mountain et à moins de 30 km à l'est de Mina (Nevada). Le projet Golconda Summit est situé à 27 km à l'est de Winnemucca, à proximité d'une route nationale, entièrement sur le territoire du BLM. Le projet Stonewall est situé au sud de la ville minière historique de Goldfield, dans le comté de Nye, au Nevada. Le projet Garfield de la société est situé à l'est de la ville de Hawthorne dans le comté de Mineral, au Nevada. Le projet Garfield se trouve dans la prolifique ceinture minérale de Walker Lane, qui abrite plusieurs gisements épithermaux d'or et d'argent, ainsi que d'autres gisements.

Secteur Métaux et minéraux précieux