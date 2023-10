Golden Mile Resources Limited annonce que Mme Nova Taylor de Automic Group a démissionné de son poste de secrétaire de la compagnie. Mme Taylor a présenté sa démission à Automic Group et sera remplacée par Mme Elizabeth Spooner, avec effet immédiat. Elizabeth Spooner est avocate, professionnelle qualifiée en matière de gouvernance et associée de l'Institut de gouvernance d'Australie (GIA). Elle est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université nationale australienne, d'une licence en administration des affaires et d'un diplôme d'études supérieures en gouvernance d'entreprise appliquée de l'Institut de gouvernance.

Professionnelle expérimentée de la gouvernance et de la conformité, elle travaille en étroite collaboration avec plusieurs conseils d'administration d'entreprises publiques cotées ou non cotées dans divers secteurs, notamment les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les sciences de la vie, les soins de santé, les matériaux et les biens d'équipement. Aux fins de la règle de cotation ASX 12.6, Mme Elizabeth Spooner sera la personne responsable des communications entre la société et l'ASX.