Golden Mile Resources Limited est une société d'exploration minière. La société se concentre sur les métaux précieux et les batteries avec des projets situés dans les régions Eastern Goldfields, Murchison, Pilbara et South-West. Ses projets comprennent Yarrambee, Leonora Gold, Yuinmery, Quicksilver Nickel-Cobalt, Marble Bar, Murchison Lithium et Gidgee. Le projet Yarrambee comprend un terrain d'environ 816 kilomètres carrés (km2) couvrant le complexe igné de Narndee (NIC) dans la région de Murchison en Australie occidentale. Le projet Quicksilver Nickel Cobalt est situé à environ 280 kilomètres au sud-est de Perth. Le projet Yuinmery est situé à environ 80 km au sud-ouest de Sandstone dans le district minier aurifère de Youanmi, à environ 10 km à l'est de la mine d'or de Youanmi. Le projet Marble Bar est situé dans un rayon de 100 km des mines de lithium de Wodgina et Pilgangoora et à environ 20 km de la découverte de lithium Archer de Global Lithium Resources Ltd à Marble Bar.

Secteur Sociétés minières intégrées