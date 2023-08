Golden MV Holdings, Inc. est une société basée aux Philippines, qui se consacre au développement et à la vente de terrains commémoratifs dans diverses régions des Philippines. La société développe, construit et exploite des installations de chapelles commémoratives en columbarium. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Le secteur résidentiel et le secteur des soins aux personnes décédées. Le segment résidentiel concerne le marché du logement. Il se concentre sur le développement et la vente de maisons et de lots résidentiels, de lots de lotissement et d'unités de condominium. Le secteur des soins aux personnes décédées concerne la vente de lots commémoratifs, l'inhumation et les services de chapelle. La société est également engagée dans la construction et le développement de projets résidentiels. Elle propose des services de soins aux personnes décédées et des lots commémoratifs de premier choix. L'activité de soins funéraires de la société opère sous la marque Golden Haven et compte environ 35 développements dans 32 localités à travers le pays. La société possède également des columbariums dans certains de ses parcs commémoratifs, y compris le columbarium de 20 000 voûtes.

Secteur Construction et ingénierie