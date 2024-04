Golden Pursuit Resources Ltd. a annoncé la nomination de Cleber Peralta en tant que directeur et chef des opérations, à compter du 15 avril 2024. M. Peralta était récemment employé par SRK en tant que consultant principal (géologie structurale) et a précédemment travaillé pour des sociétés d'exploration, d'exploitation minière et d'ingénierie sur des projets d'exploration et d'exploitation du nickel, du cuivre, de l'or, du fer, du charbon, du graphite, des terres rares, du niobium et des diamants en Amérique du Sud, en Europe, dans l'Arctique, en Amérique du Nord, en Australie et en Afrique. Formation - M. Peralta est candidat au doctorat en géologie structurale et en géochimie à l'université de Brasilia. Il est titulaire d'une maîtrise en géotectonique de l'université de São Paulo et d'une licence en géologie de l'université de Brasilia.

Il est enregistré et accrédité en tant que personne qualifiée auprès du CREA 23620/D-DF (Conseil brésilien de l'ingénierie) et sa demande de licence en géologie est en cours.