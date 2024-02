Golden Ridge Resources Ltd. est une société canadienne d'exploration minière qui a des projets à Terre-Neuve et en Colombie-Britannique. La société se concentre sur l'exploration et le développement de son portefeuille d'actifs d'exploration à Terre-Neuve. Elle exploite les projets Williams et Hank. Le projet Williams Au-Ag est une découverte polymétallique riche en Au à l'ouest de Gander, à Terre-Neuve, dans une région connue pour ses nombreuses découvertes de gisements d'Au-Ag, notamment la mine d'antimoine de Beaver Brook, située à 5 kilomètres de là. Le projet Hank Au-Ag est situé dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, dans des zones de strates volcaniques et volcanoclastiques du groupe Stuhini qui présentent des veines d'or et d'argent de type épithermal à haute teneur, entourées de minéralisations Au-Ag-Pb-Zn de fort tonnage. La société détient également une participation de 100 % dans la propriété de cuivre et d'or Hickman, d'une superficie de 3 000 hectares, située dans le district du Triangle d'Or, à environ 140 km au nord de Stewart, en Colombie-Britannique.

Secteur Or