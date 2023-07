Golden Rock Global PLC - société d'acquisition spécialisée - a levé 95 000 GBP grâce au placement de 3,8 millions d'actions nouvelles par le courtier Clear Capital Markets Ltd au prix de 2,5 pence chacune. Ce prix représente une décote de 23 % par rapport à la clôture du marché de l'action le mardi, avant le placement. Golden Rock émet également 5,4 millions de bons de souscription, chacun permettant l'achat d'une nouvelle action au même prix de 2,5 pence au cours des trois prochaines années. Sur ce nombre, 3,8 millions sont destinés à Clear Capital Markets et le reste aux administrateurs et aux conseillers. Mercredi, Golden Rock a déclaré qu'elle avait présélectionné deux cibles d'acquisition et qu'elle prévoyait d'aller de l'avant avec l'une d'entre elles "dans un avenir proche". Dans les deux cas, il s'agirait d'une prise de contrôle inversée.

"Le placement permet à la société de disposer d'un fonds de roulement suffisant pour soutenir ses activités pendant que les négociations avec les cibles d'acquisition se poursuivent", explique Ross Andrews, président du conseil d'administration.

Cours actuel de l'action : 2,79 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 26 % depuis le 5 avril de cette année

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

