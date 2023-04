Golden Rock Global reprend les négociations après l'échec de l'opération avec BOLT

Golden Rock Global PLC - société basée à Jersey à la recherche d'opportunités d'acquisition dans le secteur de la fintech - annonce qu'elle a mis fin aux discussions avec BOLT, un média basé sur la blockchain et un écosystème financier décentralisé. En novembre 2021, la société a conclu avec les actionnaires de BOLT des conditions non juridiquement contraignantes pour l'acquisition de la totalité de son capital social. Golden Rock reconnaît qu'il s'agira d'une "grande déception" pour ses actionnaires qui "ont attendu pendant une période considérable tandis que le conseil d'administration s'efforçait de conclure un accord satisfaisant." Elle déclare avoir "conclu à contrecœur" qu'un accord satisfaisant ne serait pas possible "pour des raisons indépendantes de la société". En conséquence, la société demande la levée de la suspension de la cotation de ses actions et la cotation reprend mercredi.

Cours actuel de l'action : 3,20 pence, clôturant en baisse de 81% mercredi à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

