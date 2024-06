Golden Rock Global PLC - société d'acquisition à but spécifique basée à Hong Kong - fait le point sur l'avancement de son projet d'acquisition de 2Mee Ltd, qui sera considéré comme une prise de contrôle inversée. Elle explique que des progrès significatifs ont été réalisés dans la préparation des documents publics et des documents d'appui nécessaires à l'opération. En conséquence, elle espère être en mesure d'annoncer la prise de contrôle inversée au cours des prochains mois. La contrepartie à payer sera inférieure à ce qui avait été indiqué précédemment, l'évaluation implicite pré-money du groupe élargi se situant entre 3,8 et 4,2 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 2,81 pence

Variation sur 12 mois : +25%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.