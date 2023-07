Golden Rock Global PLC - société basée à Jersey à la recherche d'opportunités d'acquisition dans le secteur des technologies financières - Suite à l'annonce faite fin juin qu'elle était en pourparlers pour des acquisitions potentielles, indique qu'elle a travaillé avec un petit nombre de cibles d'acquisition potentielles et qu'elle a maintenant présélectionné deux d'entre elles. Elle prévoit d'aller de l'avant avec l'une des cibles présélectionnées "dans un avenir proche". Elle note que toute acquisition constituerait une prise de contrôle inversée, si elle était réalisée. Elle ajoute qu'elle estime que le cours actuel de l'action continue de sous-évaluer la société et qu'elle cherche à conclure "toute acquisition à une évaluation qui représenterait une valeur plus juste pour les actionnaires". Elle précise qu'elle fera d'autres annonces conformément aux exigences réglementaires.

Cours actuel de l'action : 3,60 pence, en hausse de 11 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 4,0

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

