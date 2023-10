Golden Sun Education Group Ltd est une société holding basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services éducatifs. La société est principalement engagée dans la fourniture de services de tutorat en langues étrangères autres que l'anglais, ainsi que dans des services de logistique et de conseil. L'activité de logistique et de conseil fournit principalement des services de restauration aux écoles affiliées. L'entreprise fournit principalement ses services par l'intermédiaire de filiales opérationnelles. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers