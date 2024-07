Goldex Resources Corporation est une société d'exploration et de développement diversifiée basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition et l'exploration d'actifs d'exploration et d'évaluation de l'or. Elle détient 100 % des titres miniers et des droits d'exploration et d'extraction de minéraux d'une propriété minière connue sous le nom de propriété El Pato au Guatemala. Le projet El Pato est situé dans le sud-est du Guatemala, à 5 kilomètres à l'ouest de la ville de Chiquimula et à environ 110 km à l'est de Guatemala City. Le projet consiste en deux licences d'exploration minière qui couvrent une superficie d'environ 126 kilomètres carrés. La concession de Korokoro est en production et exploite les sédiments birimiens. La concession de Korokoro, d'une superficie d'environ 143 km2, se trouve à 54 km de la mine de Morila. La propriété Cerro Las Minas de la société est contiguë à la propriété El Pato dans le département oriental de Chiquimula, dans la partie sud-est de la République du Guatemala, en Amérique centrale.

Secteur Or