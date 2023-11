Goldhills Holding Ltd. est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur la création ou l'acquisition d'opportunités d'exploration de métaux précieux à un stade précoce et les fait progresser par le biais d'une exploration directe par l'équipe de la société ou par le biais de partenariats commerciaux et de coentreprises qui se concentrent sur l'approvisionnement en production et les opportunités minières de production à court terme.

Secteur Métaux et minéraux précieux