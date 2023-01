PAG, Mapletree va acheter le Goldin Financial Global Centre de Hong Kong pour 713 millions de dollars

Le Goldin Financial Global Centre est un immeuble de bureaux achevé en 2016 avec une surface locative totale de 886 703 pieds carrés situé à Kowloon East de Hong Kong, selon un communiqué publié par PAG et Mapletree.

PAG Real Assets, l'entreprise immobilière de PAG, basée à Hong Kong, s'est lancée dans une frénésie d'acquisitions, s'emparant et gérant plus de 7 000 propriétés à travers la région Asie-Pacifique, y compris des espaces de bureaux et des plateformes logistiques, au cours des deux dernières décennies. PAG Real Assets a maintenant plus de 10 milliards de dollars de capitaux propres sous gestion, selon PAG.

"Cette transaction élargit encore l'empreinte de PAG Real Assets à Hong Kong, où nous voyons la reprise post-Covid en cours créer des opportunités intéressantes pour nous et nos investisseurs", a déclaré le président de PAG, Jon-Paul Toppino.

Mapletree possède et gère des actifs immobiliers s'élevant à 78,7 milliards de dollars australiens (59,17 milliards de dollars) au 31 mars 2022, y compris des espaces de bureaux et des logements étudiants dans le monde entier. À Hong Kong, Mapletree a des actifs sous gestion s'élevant à 7,5 milliards de S$, selon Mapletree.

"Avec la réouverture de la frontière avec la Chine et l'assouplissement des restrictions de voyage, nous sommes confiants dans la reprise du secteur des bureaux à Hong Kong", a déclaré Wong Mun Hoong, directeur général régional de Mapletree, Australie et Asie du Nord.

(1 $ = 1,3300 dollars de Singapour)