Le Financial Times publie un dossier sur Goldman Sachs, et sur son PDG, David Solomon, à la tête de la banque depuis 4 ans. Sa stratégie de diversification a-t-elle été aussi transformatrice qu’attendu ? Le trading et la banque d'investissement se taillent toujours la part du lion, et les segments banque de détail, gestion d'actifs et services de transaction sont toujours faibles ou non-rentables.

